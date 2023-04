Rekordowy Lech lokomotywą Ekstraklasy. Niezwykle ważny sezon dla przyszłości ligi

Bardzo pomocna w temacie docenienia wyniku Lecha jest praca Jana Sikorskiego z portalu "rankinguefa.pl", który od lat skrupulatnie śledzi rozgrywki europejskich pucharów i przybliża kibicom wszystkie niuanse związane z rankingiem krajowym, klubowym i współczynnikami mającymi wpływ na późniejsze rozstawienie zespołów w poszczególnych rundach. W tym sezonie Lech "zmusił" go do wyjątkowej pracy, bo przygoda "Kolejorza" w Europie zaczęła się już 5 lipca meczem pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem i trwała łącznie aż 9 miesięcy i 15 dni.

Świetny wynik Lecha Poznań szansą dla innych drużyn. Polska awansuje w rankingu UEFA

Patrząc pod kątem całej PKO Ekstraklasy, kampania Lecha (a także niezła postawa Rakowa Częstochowa, który w ostatniej rundzie eliminacji pożegnał się z LKE) sprawiła, że Polska startując przed sezonem z 28. miejsca w rankingu UEFA, skończy go na 24. lokacie. Jest to o tyle ważne, że w związku z pewnymi przetasowaniami w rozdzieleniu miejsc do eliminacji wszystkich europejskich rozgrywek, od sezonu 24/25 to miejsce może zapewnić mistrzowi Polski grę od II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Łączny wynik punktowy naszego kraju z tego sezonu jest najlepszy w historii (7,750) i niemal dwukrotnie większy niż chociażby zsumowane wyniki z sezonów 18/19, 19/20 i 20/21 (razem 8,375). Jak pisze Sikorski, więcej w tym sezonie zrobić się po prostu nie dało.