Rekordowe wydatki i olbrzymie przychody Lecha Poznań. Te kwoty robią wrażenie

W analizowanym okresie skumulowany wynik finansowy netto wyniósł nieco ponad 17 mln zł, co daje przeciętnie 4,25 mln zł zysku netto rocznie. Wyniki finansowe odnotowywane w poszczególnych latach podlegały dużej zmienności - od straty ponad 17 mln zł w sezonie 2018/2019 do rekordowego zysku netto ponad 50 mln zł w sezonie 2020/2021. Był to oczywiście sezon, w którym "Kolejorz" zdobył mistrzostwo Polski.