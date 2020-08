W 1. rundzie Pucharu Polski Odra Opole mierzy się z Lechem Poznań. Dołącz do relacji z meczu i śledź jego przebieg z Interią. Spotkanie można również oglądać w Polsat Sport oraz za pośrednictwem platformy IPLA.

Obie drużyny zdołały rozegrać do tej pory po jednym spotkaniu kontrolnym. Lech Poznań zremisował z Kickers Offenbach 1-1, a Odra Opole rozprawiła się z Górnikiem Polkowice 1-0.



Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Lech. W składzie ekipy gości występuje nowy nabytek klubu - Mikael Ishak, snajper z przeszłością w Bundeslidze.



I to właśnie on mógł otworzyć wynik spotkania już w pierwszej minucie. Po jego strzale głową piłka trafiła jednak w słupek. A w kolejnej akcji blisko szczęścia był Kamil Jóźwiak, jednak znakomitą interwencją popisał się stojący w bramce Błażej Sapielak.

Lech i tak objął jednak prowadzenie przed upływem kwadransa. Uderzenie sprzed pola bramkowego Lubomira Szatki okazało się nie do obrony. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Pedro Tiba.



Odra Opole - Lech Poznań 0-1, po I połowie

Bramki: 0-1 Szatka (14.)



