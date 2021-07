Transfer Room to platforma, która pomaga klubom w wyszukiwaniu i wystawianiu zawodników na sprzedaż, omijając w dużym stopniu agentów piłkarskich jako pośredników. Aplikacja nazywana jest "piłkarskim Tinderem", korzysta z niej większość klubów angielskiej Premier League, korzysta też Lech Poznań. Właśnie dlatego Jonathan Rest, który prowadzi blog Transfer Room, poprosił o wypowiedź Piotra Rutkowskiego, właściciela i prezesa Lecha Poznań.

Piotr Rutkowski o transferach Lecha Poznań

Piotr Rutkowski tłumaczy filozofię transferową klubu, przede wszystkim sprzedaży piłkarzy przez Lecha Poznań. Jak mówi, swój szczyt pod względem wartości osiągają oni w wieku 22-23 lat. - Kiedy mają 24-25 lat jest trudniej, bo krzywa ich wartości idzie w dół. Sprzedaliśmy też młodszych zawodników, około 20 lat, ale dla nas najważniejsze jest, by sprzedawani zawodnicy byli gotowi do rywalizacji [o miejsce w składzie zachodnich klubów - przyp. red.] - twierdzi Piotr Rutkowski. Jak dodaje właściciel Lecha Poznań, klub "postrzega się jako dostawcę piłkarzy do pięciu najlepszych lig, zwłaszcza wychowanków", a dla jego reputacji sprzedającego ważne jest to, by piłkarze występowali w nowych klubach zamiast siedzieć na ławce. - Wolimy więc sprzedać piłkarza do klubu takiego jak Southampton niż na przykład do Chelsea, bo wiemy, że w Southampton nasz zawodnik będzie grał, a przejście od razu do większego klubu w Anglii byłoby dla niego znacznie, znacznie trudniejsze.

Piotr Rutkowski sytuuje też Lecha Poznań "pośrodku transferowego łańcucha". - Kiedy dostajemy pieniądze za transfer, inwestujemy w piłkarza z mniejszej ligi - tłumaczy blogowi Transfer Room.

Prezes Lecha Poznań: Transfer Room pozwala szybko reagować

Właściciel i prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski chwali też aplikację Transfer Room. - Jeśli na kilka tygodni przed końcem okienka transferowego piłkarz dozna kontuzji i potrzebujesz zastępstwa, po prostu wprowadzasz informacje na rynek, a wiele klubów szybko reaguje - mówi Piotr Rutkowski. Opowiada też, że to narzędzie przydatne w przypadku np. 27-letnich piłkarzy, co do których inne kluby (ze Szwecji, Norwegii czy Portugalii) mogłyby myśleć, że Lech będzie za nich żądał nieosiągalnych dla nich kwot. - W Transfer Room łatwiej jest handlować nieoczywistymi graczami - dodaje Piotr Rutkowski.

Misja Lecha Poznań: Dawać kibicom radość

Piotr Rutkowski na samym wstępie swojej wypowiedzi dla bloga Transfer Room podkreśla, że jego misja jako właściciela klubu jest bardzo prosta: - Chcemy oddać coś regionowi. Naszym celem jest, by ludzie byli dumni z Lecha Poznań, by klub sprawiał im radość. Budujemy europejski klub piłkarski, zbudowany na zawodnikach z regionu, więc nasza akademia jest bardzo ważna. W tej misji najważniejsi są wychowankowie.

