Poważny problem Lecha Poznań przed Fiorentiną. Stracił kluczowego gracza

Jeszcze nie tak dawno Filip Szymczak był jedynie zdolnym wychowankiem Lecha Poznań, który wchodził do gry z ławki. U trenera Johna van den Broma s tał się na tyle ważną postacią zespołu, że jego brak jest bardzo dotkliwy. W Ekstraklasie wychowanek Lecha nie zagrał tylko w dwóch pierwszych meczach sezonu oraz w niedawnych pojedynkach z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice. Z kolei w europejskich pucharach zabrakło go tylko raz - w domowym meczu z izraelskim zespołem Hapoel Beer Sheva.

Filip Szymczak kontuzjowany na zgrupowaniu kadry

Trafił do reprezentacji Polski U-21 i właśnie po powrocie z kadry młodzieżowej przeszedł badania. Przywiózł bowiem kontuzję, której nabawił się w meczu z Austrią. Rywal ostro zaatakował 20-letniego zawodnika Lecha i powalił. Początkowo wydawało się, że to nic groźnego, ale badania wykazały poważny problem. Uraz okazał się poważniejszy. Jak informuje Lech, najpierw została wybrana opcja o ostrzyknìęciu stawu, co miało pomóc Szymczakowi w powrocie do pełnej dyspozycji. Ostatecznie jednak sztab medyczny Kolejorza po konsultacjach ze specjalistami uznał, że wykonany zostanie zabieg.