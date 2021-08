Pomocnik odchodzi z Lecha Poznań do Górnika Łęczna

Górnik Łęczna ogłosił transfer Łukasza Szramowskiego z Lecha Poznań w piątek. Pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku.





Łukasz Szramowski w Lechu Poznań

Łukasz Szramowski ma 19 lat i pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest wychowankiem klubu Ewingi Zalewo, później grał też w Huraganie Morąg. Do Akademii Lecha Poznań przeszedł przed sezonem 2015/2016. Z ekipą juniorów młodszych wywalczył wicemistrzostwo Polski w 2019 roku i przeszedł do drugiej drużyny, która wówczas zanotowała awans na szczebel centralny jako pierwsze rezerwy w historii polskiej piłki. Szybko zadebiutował na trzecim szczeblu rozgrywek, bo już w 2. kolejce sezonu 2019/2020 na wyjeździe przeciwko... Górnikowi Łęczna (0-0). W pierwszym sezonie w II lidze rozegrał 10 meczów, a w kolejnym - 31 gier (trzy gole), jako podstawowy zawodnik drużyny prowadzonej najpierw przez trenera Rafała Ulatowskiego, a później trenera Artura Węskę. Na początku sezonu 2021/2022 wystąpił w dwóch meczach Lecha II Poznań - w Fortuna Pucharze Polski przeciwko Zniczowi Pruszków (2-0), a także w ligowym starciu z tym klubem (1-0).





Górnik Łęczna szczęśliwy z transferu Łukasza Szramowskiego z Lecha Poznań

- To fantastyczne uczucie dołączyć do Górnika Łęczna. Zawsze marzyłem, by zagrać w PKO BP Ekstraklasie. Mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo i że wymiernie pomogę zespołowi w osiąganiu kolejnych celów - mówi Łukasz Szramowski na oficjalnej stronie Górnika Łęczna.

- Łukasz Szramowski to przede wszystkim młody, bardzo dobry zawodnik, wyszkolony w bardzo dobrej Akademii Lecha Poznań. Technicznie jest bardzo dobry i może grać na dwóch, trzech pozycjach, jeżeli chodzi o formacje ofensywne. Pozyskując Łukasza na zasadzie transferu definitywnego i podpisując z nim kontrakt na trzy najbliższe lata patrzymy w przyszłość, ponieważ poza umiejętnościami, które były tu kluczowe, przez najbliższe trzy sezony będzie miał nadal status młodzieżowca. To zawodnik zaledwie 19-letni, a mający za sobą już prawie 40 występów na poziomie centralnym, co też świadczy o tym, że ten chłopak potrafi dużo - ocenił Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika Łęczna. - Wiadomo, w Lechu Poznań jest duża konkurencja, więc wykorzystaliśmy to oraz fakt, że w grudniu tego roku kończył mu się kontrakt z poznańską drużyną. Po krótkich negocjacjach z Lechem doszliśmy do porozumienia i bardzo się z tego cieszę, że takiego zawodnika mamy teraz u siebie. Ja w Łukaszu widzę duże podobieństwo, jeżeli chodzi o sprawy stricte piłkarskie, do tego co reprezentował w zeszłym sezonie nasz wychowanek Karol Struski. Wierzę, że Łukasz zrobi u nas taki sam, albo nawet lepszy progres - dodaje dyrektor Nikitović na oficjalnej stronie Górnika Łęczna.

