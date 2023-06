Widzew Łódź po powrocie do ekstraklasy bije rekordy. Chociaż zespół nie znalazł się na podium i nie zakwalifikował do europejskich pucharów, to jednak jako beniaminek długo utrzymywał się w czołówce (ostatecznie był dwunasty). To sprawiło, że zainteresowanie meczami Widzewa nie spada. W czerwcu łódzki klub pobił rekord Polski w dobowej sprzedaży karnetów - odtąd wynosi on 4073 abonamenty, a teraz Widzew może się pochwalić już przeszło 13 tysiącami sprzedanych karnetów.