​Wygląda na to, że wicemistrz Polski Lech Poznań jest największym rozczarowaniem rundy jesiennej w PKO Ekstraklasie, choć przecież długo zachwycał swoją postawą w europejskich pucharach. Paradoks? Niekoniecznie - to efekt złej oceny kadrowych możliwości drużyny po awansie do fazy grupowej Ligi Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Kowalski dla Interii: Lech zaliczył zjazd, ale Żuraw to dla mnie trener roku. TV Interia

A przecież Lech miał za sobą doskonałą końcówkę poprzedniego sezonu. Stracił co prawda Christiana Gytkjaera, ale króla strzelców udało się zastąpić jeszcze lepszą "strzelbą", czyli Mikaelem Ishakiem. Już pierwsze mecze w lidze pokazywały, że coś nie tak jest z koncentracją: Lech prowadził z Zagłębiem, Wisłą Płock czy Śląskiem, a ostatecznie zdobył zaledwie dwa punkty. Kibice zbytnio się nie przejmowali, bo przecież "Kolejorz" niczym taran przeszedł kolejnych rywali w drodze do fazy grupowej Ligi Europy. Efektowne pogromy w Szwecji i na Cyprze, a na końcu bardzo dobre spotkanie w Belgii pokazywały możliwości tej drużyny.

Reklama

Kolejne sukcesy doszły na rynku transferowym - ze sprzedaży Kamila Jóźwiaka, Roberta Gumnego i Jakuba Modera skasowano blisko 20 milionów euro, a kolejne oferty za Jakuba Kamińskiego czy Tymoteusza Puchacza zostały odrzucone. Wydawało się oczywistym, że w samej końcówce okienka transferowego drużyna powinna zostać wzmocniona i przygotowana kadrowo do gry na trzech frontach. Tymczasem nikogo już nie ściągnięto, a wypożyczeni miesiąc wcześniej: Awwad, Kaczarawa i Kraweć okazali się jedynie uzupełnieniem ławki rezerwowych. Efekty przyszły szybko - od końca października Lech był już cieniem drużyny, która tak dobrze grała kilka tygodni wcześniej. Zawalił mecz w Liege, tracąc szansę na awans z grupy Ligi Europy, zaczął też zawalać spotkania w Ekstraklasie, tracąc gole i punkty w ostatnich akcjach.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Grudzień był już zupełnie koszmarny - doszły kontuzje i wyczerpanie organizmów piłkarzy, którzy - wydaje się - zawalili już ten sezon. Lech traci bowiem do Legii aż 12 punktów, a do Rakowa i Pogoni 11. Chyba że będzie znów wszystko wygrywał, jak w czerwcu i lipcu...

Drużyna potrzebuje solidnych wzmocnień i te są planowane: na środku obrony, w środku pomocy i być może na skrzydle. Kluczem dla "Kolejorza" będzie jednak Puchar Polski.

AG

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela



Zdjęcie Tymoteusz Puchacz (z prawej) w meczu z Wisłą Kraków / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sporto wy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

------------------------------------



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!