Piłkarze Lecha wykonali gest w stronę Salamona. Wszystko pokazały kamery

Przypomnijmy - we wtorek 4 kwietnia Lech Poznań poinformował, że wpłynęła do niego informacja o wyniku próbki A, która została pobrana w trakcie kontroli antydopingowej u Bartosza Salamona. Cała sytuacja miała miejsce po wygranym 3:0 rewanżowym meczu w Sztokholmie z Djurgardens IF. Według przekazanych informacji, w organizmie Salamona wykryto chlortalidon, substancję stosowaną w leczeniu nadciśnienia, która jednocześnie ma nie mieć wpływu na poprawę zdolności wysiłkowych.