Drugoligowy zespół rezerw Lecha Poznań tworzy ponad 20 zawodników, którzy są klasyfikowani jako młodzieżowcy. Wspomaga ich kilku doświadczonych piłkarzy z ligową przeszłością, czasem dochodzą też ci, którzy nie mieszczą się w kadrze pierwszego zespołu, a przepisy pozwalają im jeszcze na grę w rezerwach. Ta mieszanka młodości z rutyną daje w tym sezonie doskonałe efekty, bo Lech II po 20 kolejkach jest na barażowym miejscu i zgodnie z przepisami PZPN może walczyć o awans do pierwszej ligi. A do tego ma jeszcze mecz zaległy ze Zniczem Pruszków, który w grudniu został odwołany po opadach śniegu.

Lech II Poznań już trenuje

Drużyna prowadzona przez trenera Artura Węskę wznowiła już treningi, które mają ją przygotować do rundy wiosennej. Choć rozgrywki zostaną wznowione dopiero w ostatnich dniach lutego, to tak szybki powrót na boiska nie powinien dziwić. Większą część zespołu tworzą bowiem nastolatkowie, którzy wciąż się uczą. Oni przyjechali do Wronek po noworocznym weekendzie i początkowo łączyli naukę zdalną w internacie z zajęciami, które organizował im klub. W tym tygodniu nauka odbywa się już normalnie, a trener Węska oficjalnie wznowił też zajęcia. Przez kolejne dwa tygodnie Wielkopolska ma ferie, więc młodzi gracze będą mogli skupić się tylko na zajęciach sportowych.

Siedem sparingów Lecha II Poznań

W ramach przygotowań Lech II Poznań rozegra aż siedem pojedynków kontrolnych. W jednym przypadku rywalem będzie pierwszoligowiec (Górnik Polkowice), w innym drugoligowiec (rezerwy Śląska Wrocław), w pozostałych zaś kluby z trzeciej ligi (cztery mecze) i czwartej ligi (jeden). Prawie wszystkie te spotkania Lech II rozegra na kompleksie boisk w Popowie - wyjątkiem będzie jedynie starcie w Polkowicach z Górnikiem.

W pierwszym etapie w przygotowaniach nie wezmą 17-latkowie: Maksym Czekała i Jakub Antczak oraz o rok starszy stoper Maksymilian Pingot, których trener Maciej Skorża zabrał na zgrupowanie do Turcji. Z tego grona jedynie Pingot był jesienią podstawowym graczem rezerw, dwaj młodsi piłkarze występowali przeważnie w Centralnej Lidze Juniorów.

Z pierwszym zespołem w Belek trenują też:

Filip Borowski (jesienią 17 spotkań w drugiej lidze),

(jesienią 17 spotkań w drugiej lidze), Antoni Kozubal (14),

(14), Miłosz Mleczko (8),

(8), Bartosz Mrozek (10),

(10), Norbert Pacławski (17),

(17), Mateusz Skrzypczak (9),

(9), Filip Wilak (18).

Niewykluczone, że niektórzy z tego grona wiosną nadal będą grali głównie w drugiej lidze, klub jednak planuje też wypożyczyć młodych zawodników do pierwszej ligi.

Lech II Poznań zacznie wiosnę w Chorzowie, meczem z Ruchem

Lech II Poznań wznowi rozgrywki ligowe w weekend 26-27 lutego - od wyjazdowego starcia z trzecim w tabeli Ruchem Chorzów, który rozegrał jednak o jedno spotkanie więcej.

Tak wygląda plan sparingów Lecha II Poznań: