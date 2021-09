Piłkarz Lecha wraca do reprezentacji. Bez niego selekcjoner sobie nie poradził

Lech Poznań

Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań, po krótkiej przerwie, znów został powołany do reprezentacji Gruzji. Selekcjoner Willy Sagnol tym razem przy powołaniach nie pominął Gruzina, który podczas ostatniej przerwy na mecze reprezentacji nie dołączył do drużyny narodowej i mógł spokojnie przygotowywać się do spotkań Ekstraklasy. Gruzja w eliminacjach mundialu Katar 2022 zagra z Grecją i Kosowem. Wcześniej jednak, w sobotę 2 października o godz. 17.30, Lech Poznań zagra ze Śląskiem Wrocław, transmisja w TVP Sport i Canal Plus Sport.

