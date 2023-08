Piłkarz Lecha ukarany. Do gry wróci w drugiej połowie września

Wielkiego pecha ma podstawowy pomocnik Lecha Poznań Radosław Murawski - ledwie sezon się zaczął, a już czeka go przymusowa przerwa. To efekt kary, jaką 29-letni gracz "Kolejorza" otrzymał za swój faul na początku drugiej połowy meczu z Zagłębiem Lubin, gdy ostro zaatakował napastnika rywali Dawida Kurminowskiego. W efekcie przez kilka tygodni ominą go spotkania ligowe, co wynika też z... decyzji jego klubu. Do gry wróci dopiero po przerwie reprezentacyjnej, w drugiej połowie września.