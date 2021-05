Lech Poznań i Fundacja Sport Twoją Szansą w drugiej turze licytacji koszulek z eliminacji do Ligi Europy zbierają pieniądze na CukierAsy - drużynę piłkarską dzieci chorych na cukrzycę. Ambasadorem akcji został pomocnik Lecha Poznań, Jesper Karlström, który o tym, że jest chory na cukrzycę, dowiedział się jako 16-latek.

Na licytacje zostało przekazanych 15 koszulek Lecha Poznań z dwóch meczów eliminacji Ligi Europy w sezonie 2020/2021 - z Hammarby IF i Apollonem Limassol. Koszulki na froncie mają logo Fundacji Sport Twoją Szansą, które zastąpiło logo STS, głównego sponsora klubu.

Lech Poznań ze wsparciem dla CukierAsów

CukierAsy to stowarzyszenie zrzeszające dzieci chore na cukrzycę typu 1, ich rodziców oraz opiekunów. Ich głównym celem jest udowadnianie, że cukrzyca nie musi być barierą dla sportowych marzeń dzieci. Działalność CukierAsów skupia się przede wszystkim wokół piłki nożnej, a ich flagowym projektem są Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą - Czerwona Kartka dla Cukrzycy, do których właśnie się przygotowują. Dzięki akcji Lecha Poznań i Fundacji Sport Twoją Szansą CukierAsy będą mogły pojechać na obóz sportowy.

- Pierwsza odsłona akcji, którą zorganizowaliśmy z Lechem Poznań okazała się dużym sukcesem. Pomogliśmy kolejnej osobie, co daje nam ogromną satysfakcję. Wierzę, że z CukierAsami będzie tak samo i młodzi piłkarze będą mogli pojechać na wymarzony obóz - mówi Mateusz Juroszek, Prezes Fundacji Sport Twoją Szansą.

Jesper Karlström ambasadorem zbiórki

Jesper Karlström zachorował na cukrzycę jako młody piłkarz, mając 16 lat. - Grałem wtedy na turnieju piłkarskim i bardzo często musiałem korzystać z toalety. Czułem się źle i opowiedziałem o tym mamie, która od razu zabrała mnie do szpitala na badania. I właśnie te badania wykazały, że jestem cukrzykiem - mówi pomocnik Lecha Poznań, Jesper Karlström.

Szwed w wywiadach często podkreśla, że pierwszą rzeczą, o jaką zapytał lekarza po usłyszeniu diagnozy było to, czy będzie nadal mógł grać w piłkę. Odpowiedź była twierdząca. Szwed dowiedział się też, że sport u diabetyków jest nie tyle zabroniony, co wręcz wskazany. W tamtym momencie Jesper Karlström postanowił, że chce zostać najlepszym piłkarzem wśród cukrzyków. Jego historia to dowód na to, że ta choroba nie przekreśla marzeń o uprawianiu sportu na najwyższym poziomie.

- Bardzo się cieszę, że mogę być ambasadorem CukierAsów, bo dzięki temu chcę pokazać dzieciakom, że cukrzyca nie jest powodem, który przekreśla możliwość uprawiania sportu, w tym piłki nożnej. Mam też nadzieję, że w przyszłości uda nam się spotkać i będę miał okazję zobaczyć, jak grają w piłkę, bo bardzo chcę dalej wspierać tych młodych graczy - dodaje Jesper Karlström.

Jak licytować koszulki Lecha Poznań?

Licytacja ruszyła w środę, 5 maja i potrwa tydzień. Wystarczy wejść na stronę zbiórki https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-sport-twoja-szansa/cele/cukierasy-wysylamy-druzyne-na-oboz-sportowy wyszukać interesującą nas koszulkę i zaproponować swoją stawkę. Do każdej koszulki dołączony będzie oryginalny certyfikat z podpisami piłkarzy.

