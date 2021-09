Jesper Karlström jest piłkarzem Lecha Poznań od początku 2021 roku. Cała runda wiosenna - najpierw pod wodzą trenera Dariusza Żurawia, a potem Macieja Skorży - była wielkim rozczarowaniem dla kibiców Lecha Poznań. Choć sam Jesper Karlström nie był obiektem krytyki, to jednak w dołującym zespole trudno mu było doczekać się pochwał. Te zbiera - tak jak i cały zespół - na początku tego sezonu PKO Ekstraklasy, w którym Lech Poznań jest liderem. Z pomocnikiem ze Szwecji rozmowę publikuje oficjalna strona Lecha Poznań.



Jesper Karlström: Świetnie się dogaduję z Radkiem Murawskim

Jesper Karlström podkreśla, że rywalizacja w Lechu Poznań o grę w pierwszym składzie działa na niego bardzo mobilizująco. - Najwięcej pewności daje oglądanie swoich kolegów codziennie na treningu, kiedy widzisz jaką klasę prezentują. Wszyscy pchamy się do przodu, a do tego w drużynie jest bardzo dużo jakości, także na innych pozycjach. To samo jest między innymi między mną i Radkiem Murawskim, dogadujemy się świetnie. Nikt się nie cieszy, gdy nie gra, ale tylko takie mobilizujące nastawienie może nas zaprowadzić do realizacji naszych celów. Jeśli to on będzie występował częściej ode mnie, przecież nie będę go o to obwiniał. Każdy z nas ma swoje okazję do pokazania swoich umiejętności trenerowi, musimy z nich obaj korzystać i to robimy - przekonuje szwedzki piłkarz Lecha Poznań.



- Już przed tym jak przyszli do nas Adriel, Pedro i Roko mieliśmy dosyć szeroką kadrę. Teraz dla mnie ta drużyna jest najlepszą, w jakiej kiedykolwiek grałem, patrząc na nią pod kątem głębi składu i jakości na poszczególnych pozycjach. W ekstraklasie moglibyśmy wystawić dwa zespoły i każdy byłby w czołówce. Jasne, jeszcze wczesna faza rozgrywek, patrzymy na nasze dotychczasowe wyniki z pokorą i wiele przed nami, ale na ten moment wiem jedno: nawet zawodnicy numer osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia i kolejni są świetni. Takiej sytuacji w klubie jeszcze nie miałem - dodaje Szwed



