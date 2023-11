Pijacki skandal z udziałem Polaków. Klub zataił kluczową informację. Jest komunikat

Uczestnicy skandalu na wyspie Bali to Filip Rózga , Jan Łabędzki , Filip Wolski i Oskar Tomczyk . Ten ostatni w trakcie nocnej eskapady upadł i rozbił łuk brwiowy . Do hotelu wrócił, brocząc krwią.

Kary dla Wolskiego i Tomczyka utajnione. Do ich dyspozycji będzie psycholog

Cała czwórka w trybie dyscyplinarnym została odesłana do kraju . Tu czekały ich konsekwencje ze strony klubów, które na co dzień reprezentują.

Wolski i Tomczyk to koledzy z Lecha Poznań . W czwartek doszło do spotkania przedstawicieli akademii "Kolejorza" z rodzicaami nastolatków . Wkrótce potem pojawił się w sieci komunikat.

"Przedstawiciele klubu raz jeszcze podkreślili, że zachowanie obu zawodników było niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca . Opiekunowie oczywiście są świadomi nieodpowiedniego zachowania ich synów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że obaj zbłądzili, ale czasu już nie cofniemy, a każdemu należy się druga szansa - dlatego chcemy podkreślić, że wyciągamy rękę do naszych podopiecznych, którzy mocno przeżywają to, co się stało " - czytamy w oświadczeniu.

"Jednocześnie rodzice zostali poinformowani o karach, jakie zostały nałożone na Oskara oraz Filipa. Nie będziemy o tym informować i dyskutować publicznie, pozostaje to wewnętrzną sprawą naszej Akademii. Przy tym apelujemy do wszystkich, żeby powstrzymać emocje i nie dołączać do fali hejtu, który spadł na naszych wychowanków w mediach społecznościowych" - to dalszy fragment komunikatu.