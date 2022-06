Piast Gliwice chce wielkiej kasy za Damiana Kądziora. Co zrobi Lech Poznań?

Wielkie oczekiwania Piasta

Według naszych ustaleń poznaniacy niecałe dwa tygodnie temu przesłali do Gliwic pierwszą oficjalną propozycję. Ta zawierała kwotę w granicach 250-300 tys. euro, a także propozycję wypożyczenia na sezon jednego z piłkarzy pierwszej drużyny Lecha. W odpowiedzi Piast przesłał swoje oczekiwania, które są na niemożliwym do zaakceptowania dla Kolejorza poziomie. Jak usłyszeliśmy, Ślązacy oczekują za skrzydłowego grubo powyżej miliona euro!

To sprawiło, że negocjacje stanęły w martwym punkcie. Przez ostatnie dni w sprawie nie wydarzyło się nic nowego. Po pierwsze: dlatego, że szefowie Lecha byli zajęci zatrudnianiem nowego szkoleniowca, którym w poniedziałek został ogłoszony Holender John van den Brom. Po drugie: Piast nie ma dziś następcy Kądziora i - chociaż rozmawia ze swoim byłym gwiazdorem, Jorge Félixem - to w tym momencie nie ma zamiaru pozbyć się skrzydłowego.

Co dalej z transferem Kądziora?

Nie oznacza to jednak, że Kądzior do Poznania nie trafi. Już niedługo może rozpocząć się kolejna tura rozmów. To realne tym bardziej, że w Wielkopolsce chciałby grać sam zawodnik, któremu mocno zależy na walce o mistrzostwo Polski i występach w europejskich pucharach. Aby jednak negocjacje ruszyły z miejsca, Piast musi w końcu znaleźć piłkarza, który wypełni lukę po 30-latku. Na tempo rozmów mogłoby wpłynąć także sprzedanie przez Kolejorza Jana Sýkory, który od kilkunastu dni ma propozycję z jednego z czeskich klubów.



W najbliższych dniach trudno więc oczekiwać, aby w sprawie Kądziora nastąpił duży zwrot akcji. Znacznie bardziej prawdopodobne jest pozyskanie przez Lecha środkowego pomocnika. W tym momencie poznaniacy rozważają trzech zawodników: Portugalczyka Afonso Sousę z Belenenses, Norwega Ivera Fossuma z Aalborga i zawodnika z Bałkanów.