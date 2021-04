Bez nowego trenera, którym ma być Maciej Skorża, ale za to z liderem środka pola przystąpi Lech Poznań do niedzielnego spotkania z Legią Warszawa. Pedro Tiba wrócił już do pełnych treningów, a w kadrze będzie też napastnik Aron Johannsson i obrońca Wasyl Krawieć. Mecz Lech - Legia w niedzielę o godz. 17.30, transmisja telewizyjna i stream online w TVP i Canal Plus.

Skład Lecha Poznań na niedzielny mecz jest oczywiście w dużej części niewiadomą, bo nie ustali go już zwolniony we wtorek Dariusz Żuraw. W niedzielę zastąpi go tymczasowo Janusz Góra, dotychczasowy asystent, zaś w poniedziałek zespół ma przejąć Maciej Skorża. Zwolnienie Dariusza Żurawia było ostatecznie efektem wstydliwej porażki 1-2 z Cracovią, ale czarne chmury zbierały się nad tym szkoleniowcem od dłuższego czasu. W Krakowie fatalnie wyglądał cały zespół Lecha, ale szczególnie w drugiej połowie pomocnikom brakowało jakiegokolwiek pomysłu na kreowanie akcji. Z powodu urazu nie mógł zagrać Pedro Tiba, a zastępujący go młody Filip Marchwiński kolejny raz nie sprostał zadaniu.

Lech - Legia. Pedro Tiba wróci na mecz z liderem PKO Ekstraklasy?

W niedzielę Pedro Tiba będzie mógł już grać - wtedy rozpocznie się przy Bułgarskiej mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa. To duże wzmocnienie "Kolejorza", a od postawy środka pola zależeć będzie to, czy Lech zdoła narzucić Legii swoje warunki gry. Ostatnio mało komu to się udaje. Większą rotację zapewnia też powrót do kadry Wasyla Krawieca - być może w tej sytuacji Góra zdecyduje się wystawić Tymoteusza Puchacza na boku pomocy. Do drużyny dołączył już też Aron Johannsson - amerykański napastnik wyjechał na kilka dni na Islandię w sprawach rodzinnych - urodziło mu się bowiem dziecko. Jego też w Krakowie w zeszłym tygodniu nie było.

W tej sytuacji, z podstawowych graczy, wyłączony z gry jest tylko prawy obrońca Alan Czerwiński, który wciąż zmaga się z chorobą. Jego miejsce na boku defensywy znów może zająć Jakub Kamiński, ale jest też opcja wystawienia na tej pozycji Lubomira Satki.

Lech - Legia. Transmisja tv i stream online

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja telewizyjna w TVP 1, TVP Sport i Canal Plus, transmisja internetowa (stream online) - na platformach C+ oraz bezpłatnie na sport.tvp.pl.



