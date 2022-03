Padło 40 tysięcy! Rekord frekwencji w Poznaniu

Wybuch pandemii sprawił, że od marca 2020 roku ligowe mecze w kraju odbywały się w większości albo bez kibiców, albo przy ograniczonej frekwencji. Ta w Poznaniu i tak była największa, ale nie dobijała do 30 tysięcy. W tym sezonie trzykrotnie przy Bułgarskiej było już ok. 27-29 tysięcy ludzi - na meczach ze Śląskiem Wrocław, Wisłą Kraków i niedawno z Rakowem Częstochowa.

Ostatnie 30 tysięcy kibiców - w grudniu 2019 roku

Po raz ostatni ponad 30 tys. widzów oglądało mecz ligowy w grudniu 2019 - we Wrocławiu 31819 kibiców stawiło się na spotkaniu Śląska z Legią Warszawa. W Poznania poprzednia "trzydziestka" padła w sierpniu 2019 roku - na meczu Lecha ze Śląskiem było wówczas 32307 kibiców. Aby doszukać się frekwencji 40-tysięcznej na meczu Ekstraklasy, trzeba się cofnąć jeszcze o dwa lata. Wtedy takie tłumy oglądały dwa spotkania Lecha - z Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa.

Frekwencja powyżej 40 tys. na meczach w Poznaniu:

42000 Lech Poznań - Manchester City (4.11.2010)

42000 Polska - Wybrzeże Kości Słoniowej 3-1 (17.11.2010)

41567 Lech Poznań - Legia Warszawa 2-1 (19.03.2016)

41556 Lech Poznań - Wisła Kraków 0-0 (7.06.2015)

41545 Lech Poznań - Legia Warszawa 2-1 (22.03.2015)

41290 Lech Poznań - FC Salzburg 2-0 (30.09.2010)

41216 Polska - Chile 2-2 (8.06.2018)

41026 Lech Poznań - Legia Warszawa 1-2 (9.04.2017)

41000 Lech Poznań - Juventus Turyn 0-0 (1.12.2010)

40632 Lech Poznań - Legia Warszawa 1-3 (18.11.2012)

40324 Lech Poznań - Górnik Zabrze 0-0 (19.03.2017)

40088 Lech Poznań - Legia Warszawa 3-1 (10.07.2015)

40072 Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (19.03.2022)

Stadion w Poznaniu został oddany cały do użytku we wrześniu 2010 roku - spotkanie z FC Salzburg obejrzało wówczas ponad 41 tys. ludzi. Rekordowa frekwencja dotyczy dwóch spotkań z tamtej jesieni - sensacyjną wygraną z Manchesterem City 3-1 oraz towarzyskie starcie Biało-Czerwonych z Wybrzeżem Kości Słoniowej obserwowało po 42 tys. ludzi. W sumie przez te 11,5 roku ponad 40-tysięczna frekwencja była 13 razu, ale - co ciekawe - na ani jednym z trzech spotkań EURO 2012.