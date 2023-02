Oto talizman Lecha. Piłkarz z Anglii wszedł na stadion i stało się to

Rywalizacja Lecha Poznań z FK Bodø/Glimt była niezwykle dramatyczna - o awansie mistrzów Polski zadecydował jeden, jedyny gol. Choć w rewanżu to goście mieli najpierw wyśmienitą okazję, to szczęście ostatecznie uśmiechnęło się do poznaniaków. I po świetnym dograniu Joela Pereiry oraz strzale Mikaela Ishaka wygrali z rywalami z Norwegii 1-0.

Specjalny gość wszedł na stadion. I wtedy trybuny oszalały!

Jak się okazało, tuż przed tą bramką na stadion dotarł... pomocnik Brighton & Hove Albion FC Jakub Moder. To były gracz Lecha, który już w trakcie pierwszej połowy, o godz. 21.40, wylądował na poznańskiej Ławicy. Od razu ruszył na stadion przy Bułgarskiej - tam, wliczając czas doliczony, obejrzał zaledwie 32 minuty spotkania. Tyle że akurat trafił na ten najważniejszy moment - strzał Ishaka, który sprawił ogromną radość ponad 34 tysiącom fanów mistrza Polski.

"Prosto z lotniska przyjechał do Domu, przywitał się, usiadł i po 5 sekundach piłka zatrzepotała w siatce... Talizman ;) Piękny to był wieczór przy Bułgarskiej! Jedziemy dalej!" - napisał na Instagramie Wojciech Tabiszewski, kierownik Działu Sportu w poznańskim klubie. I na dowód zamieścił krótki film, na którym widać radość graczy Lecha, a także cieszącego się reprezentanta Polski.

Lech znalazł przyszłego reprezentanta Polski w ekipie... lokalnego rywala

Jakub Moder to wychowanek Warty Poznań, który wielokrotnie grał w drużynach młodzieżowych przeciwko Lechowi, aż ten ściągnął w końcu 15-latka do siebie. Tutaj rozwijał się w Akademii Lecha, później w drugiej drużynie, wreszcie - został wypożyczony do pierwszoligowej Odry Opole.

Gdy wrócił, nie dostał od razu szansy od Dariusza Żurawia - ówczesny szkoleniowiec wolał stawiać na Karlo Muhara. To kibice Lecha wymusili szansę dla Modera, a młody piłkarz niemal od razu odmienił drużynę, świetnie uzupełniał się z Pedro Tibą. Jesienią 2020 roku "Kolejorz" sprzedał swojego gracza do Brighton & Hove Albion FC za ok. 11 milionów euro.

Wielki pech Jakuba Modera. Przez jedną kontuzję stracił mistrzostwa świata w Katarze

Wszystkie bramki 1/8 Ligi Mistrzów (z 21 i 22 lutego). WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakub Moder nabawił się groźnie wyglądającego urazu w trakcie meczu Brighton - Norwich City / Warren Little / Staff / Getty Images

Jakub Moder / Mark Leech/Offside / Getty Images