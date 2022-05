Ostry komentarz reprezentanta do części fanów Lecha: "gdzie są te dzbany?"

Lech Poznań po dramatycznym meczu wygrał 2-1 z Piastem Gliwice i wobec remisu Rakowa Częstochowa z Cracovią, wrócił na fotel lidera tabeli PKO Ekstraklasy. Do końca sezonu pozostały tylko dwie kolejki, więc szanse na to, że Lech Poznań będzie mistrzem Polski (pierwszy raz od 2015 r.), są bardzo duże.

Lech Poznań znów liderem tabeli Ekstraklasy. Tymoteusz Puchacz z mocnym komentarzem

Lech Poznań wygrał w Gliwicach po golu Mikaela Ishaka w 88. minucie, a krótko wcześniej Piast domagał się odgwizdania faulu lechity Daniego Ramireza. Dramaturgię tego meczu w swoim wpisie na Instagramie starał się oddać poznański klub, obok meczowej grafiki pisząc wielkimi literami: ZAWAŁ...

Post szybko skomentował były piłkarz Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz (pisownia oryginalna):

gdzie są teraz te dzbany, które się prują przy każdej starcie puntkow ? gdzie Wy się teraz chowacie, to mnie mega interesuje. Kitrajcie się w tych norach już do konca a celebracje zostawcie prawdziwym kibicom, jedziemy po majstra eloooooo

Część kibiców poparła mocne słowa reprezentanta Polski, część go za nie skrytykowała, twierdząc, że kibice nie są tylko od "klepania po plecach po zwycięstwach".



Tymoteusz Puchacz - z Lecha Poznań do reprezentacji Polski

Tymoteusz Puchacz już w czasach gry w Lechu Poznań nie szczypał się w język i potrafił dosadnie - jak rzadko który zawodnik - skrytykować kiepską wówczas postawę swojego zespołu.

Żegnając się z Lechem Poznań, Tymoteusz Puchacz napisał: "Poznań to miasto które jest moim domem, Lech to cos więcej niż klub. Wrócę tu kiedyś z moimi przyjaciółmi i zdobędziemy dla Was Mistrzostwo i Puchar Polski. Wasz Puszka".

Reprezentant Polski, który wystąpił na Euro 2020, nie przebił się w Unionie Berlin, ale z Trabzonsporem, do którego jest wypożyczony, zdobył właśnie mistrzostwo Turcji, fetowane w niesamowity sposób.