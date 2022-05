Ostatni mecz Lecha Poznań wielką imprezą. Jak refren słychać jeden okrzyk

Gdy Lech Poznań zdobywał mistrzostwo Polski w 2010 i 2015 roku, jego wyniki w ostatniej kolejce miały znaczenie, bo nie miał jeszcze zapewnionego pierwszego miejsca w tabeli Ekstraklasy. Siedem lat temu triumf pieczętował remisem 0-0 z Wisłą Kraków. Z kolei dwanaście lat temu wygrał z Zagłębiem 2-0, a spotkanie było pożegnaniem Roberta Lewandowskiego z Lechem Poznań, który wtedy też potwierdził status króla strzelców Ekstraklasy. Ostatni mecz w tym sezonie, też z Zagłębiem, Lech rozgrywał już na luzie, ale znów mieliśmy wątki pożegnalne oraz walki o tytuł najlepszego strzelca ligi.

Reklama

Ekstraklasa. Lech - Zagłębie: szpaler, zegar oraz gole Kędziory i Czerwińskiego

Jeszcze zanim piłkarze Lecha i Zagłębia wyszli na boisko, wielokrotnie po wypełnionym po brzegi stadionie przy ul. Bułgarskiej niósł się okrzyk "Mistrz! Mistrz! Kolejorz!". Kibice fetowali też uruchomienie - właśnie przed ostatnim meczem sezonu - repliki starego stadionowego zegara. To kolejny punkt obchodów stulecia Lecha Poznań.

Z kolei wciąż dość "nową, świecką tradycją" w Ekstraklasie jest tworzenie "szpaleru" przez piłkarzy rywala nowego mistrza. Gracze Zagłębia, z byłym bramkarzem Lecha Poznań Jasminem Buriciem na czele, nie mieli żadnego problemu, by taki wyraz szacunku poznaniakom przekazać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrzowski szpaler dla piłkarzy Lecha Poznań. WIDEO INTERIA.TV

Już na samym boisku Lech nie miał kłopotów, by wykazać swoją wyższość nad Zagłębiem. Już w 10. minucie było 1-0: Nika Kwekweskiri dośrodkował piłkę w pole karne do Alana Czerwińskiego, futbolówkę po jego zagraniu odbił Burić, ale ta natychmiast trafiła do Tomasza Kędziory. Bramkę zdobył więc zawodnik, który po krótkim - spowodowanym wojną w Ukrainie - wypożyczeniu, po sezonie opuści Poznań. Drugiego gola zdobył już sam Czerwiński, którego transfer z Lecha do innego klubu też jest całkiem możliwe. Piłkę ładnie dograł mu Dani Ramirez, którego obecność w kadrze Lecha na przyszły sezon też stoi pod wielkim znakiem zapytania. W bramce Lecha stanął Mickey van der Hart, którego odejście klub oficjalnie zakomunikował w tym tygodniu. Z kolei też już pożegnany Pedro Tiba, który przez media jest łączony z Legią Warszawa, nie znalazł się w ogóle w kadrze meczowej na ostatnie spotkanie. Wystąpił też Jakub Kamiński. Młoda gwiazdor Ekstraklasy, który umowę z Wolfsburgiem podpisał już kilka miesięcy temu, marzył o wygraniu mistrzostwa Polski z Lechem i jemu się to udało - w przeciwieństwie do Jakuba Modera, Tymoteusza Puchacza czy Kamila Jóźwiaka.

Schodzących z boiska Jakuba Kamińskiego i Micky'ego van der Harta żegnała owacja na stojąco.

Lech - Zagłębie. Mikael Ishak za Ivim Lopezem w klasyfikacji króla strzelców Ekstraklasy

Lech Poznań miał jeszcze jeden, pomniejszy cel na ten mecz: pomóc Mikaelowi Ishakowi w zdobyciu korony króla strzelców Ekstraklasy. Za sprawą wieści z meczu Rakowa z Lechią Gdańsk okazało się jednak, że górą w tej rywalizacji będzie Ivi Lopez. Hiszpan jeszcze w pierwszym kwadransie gry w Częstochowie zdobył dwie bramki i o tyle wyprzedził szwedzkiego kapitana Lecha w klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy.

To jednak dziś w Poznaniu nie ma większego znaczenia, podobnie jak to, że Zagłębie strzeliło gola kontaktowego po strzale Kacpra Chodyny z rzutu karnego. Dziś i jeszcze przez wiele najbliższych dni w stolicy Wielkopolski liczy się tylko jedno hasło:

"Mistrz! Mistrz! Kolejorz!"

Lech - Zagłębie

Gole:

1-0 Tomasz Kędziora - 10. minuta

2-0 Alan Czerwiński - 38. minuta

2-1 Kacper Chodyna - 65. minuta, rzut karny

Lech - Zagłębie - zobacz zapis relacji "na żywo" i składy