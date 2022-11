Ortograficzna masakra w wykonaniu Hiszpanów. Oto co zrobili z piłkarzami Lecha Poznań!

"Marca" popłynęła. Lech Poznań z ławką... Austrii Wiedeń

Polscy użytkownicy Twittera od razu dostrzegli problem i wyszydzali materiał hiszpańskiego portalu. Wystarczy rzut oka na wspomniany skład Lecha autorstwa znanego tytułu, by zauważyć kolejne literówki. W prognozowanej przez Hiszpanów jedenastce mamy takie "kwiatki", jak: " Bernarek", "Murawaski", "Szymacak", czy "Kvelerskiri".

To jednak nie wszystko. Wisienką na torcie jest prognozowana ławka rezerwowych. Hiszpanie umieścili bowiem na niej nazwiska... piłkarzy Austrii Wiedeń, innego rywala Lecha w europejskich pucharach.

Nie jest to pierwsza podobna sytuacja. Swego czasu, gdy Wisła Kraków grała z FC Barceloną również hiszpańscy dziennikarze w kilku przypadkach nie popisali się przy zapisywaniu składu polskiej drużyny. Nie ma się zresztą co dziwić, bo niektórzy próbowali spisywać go... ze słuchu, pytając polskich kolegów po fachu kto wystąpi przeciwko Blaugranie.