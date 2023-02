Ogromne zainteresowanie rewanżem Lecha Poznań. Pękła granica

Lech Poznań przed historyczną szansą

Pękła już granica 30 tysięcy uprawnionych do wejścia na rewanżowy mecz Kolejorza z norweskim zespołem FK Bodø/Glimt. Po remisie 0-0 w Norwegii kibice uznali, że otwiera się szansa na awans. To pierwszy przypadek, by w nowym roku Lech grał rewanżowy mecz u siebie - z Udinese i Sportingiem Braga rewanże były wyjazdowe.