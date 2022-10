Oburzające zachowanie piłkarza Lecha Poznań. Trener: To nieakceptowalne!

Piotr Jawor Lech Poznań

Kristoffer Velde został zmieniony w drugiej połowie meczu z Cracovią (0-0). Piłkarz Lecha nie podszedł jednak do ławki rezerwowych, ale udał się od razu do szatni. - Porozmawiam z nim, bo takie zachowanie jest nie do zaakceptowania - podkreśla John van den Brom, szkoleniowiec mistrzów Polski.

Zdjęcie Kristoffer Velde (Lech Poznań) / Lukasz Gdak/East News / AFP