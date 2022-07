Nowy trener zaskoczył. Niespodzianka w składzie Lecha na mecz z Karabachem

Bartosz Nosal Lech Poznań

Lech Poznań rozpocznie mecz z Karabachem Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów z Arturem Rudko w bramce. Dla Ukraińca, który ma już na koncie mecze w Lidze Mistrzów, to debiut w oficjalnym meczu Lecha. Dwa nowe asy poznańskiego zespołu, Giorgi Citaiszwili i Afonso Sousa, rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych, w przeciwieństwie do Kristoffera Velde - to spore zaskoczenie. Mecz Lech - Karabach o godz. 20, relacja "na żywo" na Sport.Interia.pl,

Zdjęcie Trener Lecha Poznań John van den Brom / PAP