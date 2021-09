Holenderski golkiper Lecha Poznań Mickey van der Hart nie ma szczęścia. Wrócił do gry po ciężkiej kontuzji barku z zeszłego roku, która odebrała mu chociażby możliwość startu w europejskich pucharach (Holender nigdy w nich jeszcze nie grał). Kontuzji tej doznał przy bohaterskiej postawie w półfinale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk.



Po powrocie po kontuzji wydawało się, że Mickey van der Hart jest lepszym bramkarzem niż był wcześniej. Odium powstałe w początkowym okresie jego gry w Kolejorzu, kiedy nie radził sobie zbyt dobrze w bramce, wciąż na nim ciążyło. Do tego stopnia, że w jego obronie stanął niedawno trener Maciej Skorża. Uważał on, że w tym sezonie holenderski bramkarz oceniany jest zbyt surowo. Lech bowiem traci w tym sezonie niewiele bramek, zaledwie pięć w całych rozgrywkach. Nikt w lidze nie tracił mniej.

Pytanie, na ile to zasługa bramkarza, a na ile defensywy, ale trener Skorża i dyrektor sportowy Tomasz Rząsa uważają, że Mickey van der Hart wybronił Lechowi kilka ważnych sytuacji, np. utrzymał go w grze o wygraną w Zabrzu. Stąd m.in. decyzja Kolejorza o tym, aby nie sprowadzać nowego bramkarza.

I na to wszystko przyszedł uraz Mickey van der Harta w meczu z Wisłą Kraków, o którym zaraz po meczu trener poznaniaków mówił, że "wygląda poważnie". Diagnoza mówi o minimum dwóch tygodniach przerwy, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę, że w takich kwestiach jak zdrowie piłkarzy trener Skorża lubi wpuszczać swoich rywali w maliny. Przerwa może być dłuższa.



Lech Poznań bez Mickey van der Harta

Na pewno Mickey van der Hart nie zagra w piątek w Białymstoku z Jagiellonią. Tam zobaczymy Filipa Bednarka, o czym Maciej Skorża zakomunikował wprost przed meczem. Filip Bednarek już zagrał tydzień temu, gdy dokończył mecz z Wisłą. To także golkiper odpowiedzialny w spore mierze za awans Kolejorza do fazy grupowej Ligi Europy rok temu. Ma wystarczające doświadczenie.



Rezerwowym bramkarzem w Białymstoku będzie za to Bartosz Mrozek, który w Lechu jeszcze nie debiutował. Grywał w rezerwach, był wypożyczany do GKS Katowice czy Elany Toruń.