Lech Poznań nieco się obawiał się tego, że przyjdzie mu zagrać na boisku ze sztuczną murawą w Częstochowie, ale ostatecznie mecz został przeniesiony do Poznania. Skra Częstochowa przenosi wszystkie spotkania, które miałaby zagrać u siebie. Terminarz rozgrywek został ustawiony tak, że rozgrywa ona najpierw seryjnie pojedynki na wyjazdach. Nominalnym gospodarzem była raz, w meczu z Arką Gdynia, który rozegrany został w Gdyni. Skra zgodziła się na to, by oba mecze z Arką tam się odbyły.



Lech Poznań nietypowo zagra u siebie

Teraz przeniesiony jest mecz Pucharu Polski, co oznacza dość nietypową sytuację, w której Kolejorz już na tym etapie może grać mecz Pucharu Polski u siebie. Na dodatek Skra rozegra 13 z rzędu spotkanie wyjazdowe, co jest pewnym ewenementem. Nie ma jednak wyjścia, u siebie grać nie może i taka sytuacja może się utrzymać jeszcze przez jakiś czas.

Mamy bowiem do czynienia z beniaminkiem pierwszej ligi i to beniaminkiem zaskakującym, gdyż Skra weszła ligę wyżej w barażach dopiero z szóstej pozycji. Pokonała jednak wyżej notowane zespoły Chojniczanki Chojnice i KKS Kalisz, z których każdy ostrzył sobie zęby na awans wyżej. Wszedł zespół częstochowski, który jeszcze w 2018 roku grał w trzeciej lidze. Jego kariera w ostatnich trzech latach jest zatem imponująca, a na dodatek przy grze wyłącznie na obcych boiskach Skra utrzymuje się na jedenastym miejscu w pierwszej lidze, zatem poza strefą spadku.



Lech przegrał ostatni mecz z Jagiellonią Białystok, ale zyskał szybką okazję do rehabilitacji i to z rywalem bezdyskusyjnie niżej notowanym. Nie musi czekać na kolejny mecz ligowy ze Śląskiem Wrocław, by wrócić do wygrywania, o ile się spisze. Szansa jest tym większa, że poznaniacy mają mecz na swoim stadionie, co jest złamaniem obowiązującej we wczesnych fazach Pucharu Polski zasady i sytuację wyjątkową. Wyjątkową też okazją.





Lech Poznań - Skra Częstochowa. Kiedy i gdzie oglądać?

Mecz Lecha Poznań ze Skrą Częstochowa w Pucharze Polski rozegrany zostanie we wtorek 28 września o godz. 16 na stadionie przy Bułgarskiej. Transmisja w Polsat Sport. Zarazem dzień później, 29 września o godz. 13 swój mecz Pucharu Polski rozegrają także rezerwy Lecha Poznań - podejmą we Wronkach zespół Puszczy Niepołomice.



