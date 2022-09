Niesamowity rekord na meczu z Austrią Wiedeń. Wielkie zaskoczenie!

Oprac.: Michał Zichlarz Lech Poznań

120 tys. na meczu w Polsce to rekord nie do pobicia na piłkarskim spotkaniu w naszym kraju, a padł on w pucharowym meczu Górnika Zabrze z Austrią Wiedeń 18 września 1963 roku.

Zdjęcie Mecz Górnik Zabrze - Austra Wiedeń we wrześniu 1963 r. zgromadził na Stadionie Śląskim 120 tys. kibiów! / gornikzabrze.pl / INTERIA.PL