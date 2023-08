Niedawno grał w Lechu Poznań. Wyląduje tam, gdzie grał jego zmiennik

Mickey van der Harttrafił do Lecha Poznań w 2019 roku. Przybył tu jako niedawny gracz Ajaxu Amsterdam, via PEC Zwolle. Nieco później w Lechu znalazł się również Filip Bednarek, brat reprezentanta Polski Jana Bednarka i człowiek mocno związany z Lechem jako jego kibic. Młodość spędził jednak w Holandii i tam grał az do 2020 roku, w tym w klubie SC Heerenveen, z którego Kolejorz go sprowadził.