Niecodzienna sytuacja w Poznaniu. To może być rekord sezonu

Trzy najlepsze wyniki frekwencyjne tego sezonu należą do Lecha Poznań , z czego w trzech wypadkach mieliśmy do czynienia z frekwencja przekraczającą 30 tys. kibiców. To mecze:

Walcząca o mistrzostwo Legia Warszawa, cieszący się dużym powodzeniem Widzew Łódź czy Pogoń Szczecin, nie mówiąc o mistrzu Rakowie Częstochowa i jego niedużym stadionie nie mogą pochwalić się aż takimi frekwencjami, do których należy dodać jeszcze wyniki Lecha w europejskich pucharach. Starcia poznaniaków z FK Bodø/Glimt widziało ponad 34 tys. osób, z Djurgaardens IF - już przeszło 40 tys. i z Fiorentiną - niemal 41 tys.

35 749 biletów to już jest wyższa frekwencja niż najlepsza w sezonie, z meczu Lech - Legia. A powinna jeszcze urosnąć. Możliwe, że Kolejorz zbliży się do tego, co zdarza się raczej w europejskich pucharach, a nie w lidze - do kompletu widzów na przeszło 40-tysięcznym obiekcie.