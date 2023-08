Niecodzienna sytuacja Lecha Poznań. Kibice mogą być zadowoleni

Nie zdarzyło się dotąd Lechowi Poznań takie losowanie europejskich pucharów jak w tym sezonie. Niegdyś los wysyłał go we najodleglejsze zakątki Europy, a nawet poza nią, chociażby do Kazachstanu, Azerbejdżanu, Izraela czy na Islandię. Teraz Lech losuje wyłącznie drużyny z sąsiednich krajów i - jeżeli przejdzie trzecią rundę i zagra także w czwartej - nadal się to nie zmieni. Ewenement.