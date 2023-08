Niebywała sytuacja z Lechem Poznań. Wszystko wydarzyło się w cztery dni

Lecha Poznań często dosięgały gwałtowne kryzysy i zawirowania, ale ten postępował wyjątkowo szybko. Od dużego optymizmu, chwilami entuzjazmu przed rewanżem ze Spartakiem Trnava w Lidze Konferencji - co podyktowane było dużą przewagą, jaką Lech miał nad Słowakami w pierwszym starciu - po rozpacz, w jakiej fani Lecha pogrążyli się obecnie. Są podłamani nie tylko dwoma porażkami 1:3 ze Spartakiem Trnava i 1:3 ze Śląskiem Wrocław , ale też brakiem stylu, pomysłu na grę i występami na stojąco.

Co się stało z Lechem Poznań w tak krótkim czasie? Jeszcze do pierwszego meczu ze Spartakiem Trnava miał on przecież całkiem dobre otwarcie sezonu, z czterema wygranymi i remisem 1:1 z Zagłębiem Lubin, które jakoś tam zamazały dotkliwą klęskę 0:4 z AZ Alkmaar w towarzyskim meczu przygotowawczym. W starciu z zespołem, który wiosną też był w ćwierćfinale Ligi Konferencji.