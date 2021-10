Holender Mickey van der Hart wygrał przed sezonem rywalizację o miejsce w bramce z Filipem Bednarkiem, choć mecze sparingowe wskazywały, że może być inaczej. Van der Hart bronił aż do meczu z Wisłą Kraków, gdy w trakcie pierwszej połowy doznał kontuzji mięśniowej. Według opinii lekarzy, jego przerwa w treningach miała potrwać co najmniej dwa tygodnie.

Lech - Śląsk. Mickey van der Hart wciąż kontuzjowany

Dziś już wiemy, że będą to minimum dwa tygodnie, bo od starcia z Wisłą minęło 15 dni, a Holender wciąż nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu. - Mam nadzieję, że na mecz z Legią będzie już gotowy, tak prognozują lekarze. Reszta kadry jest do mojej dyspozycji - mówił trener Maciej Skorża.

W tej sytuacji bramkarzem Lecha Poznań w meczu ze Śląskiem Wrocław będzie Filip Bednarek, który grał przed tygodniem z Jagiellonią Białystok (0-1) i we wtorek w Pucharze Polski ze Skrą Częstochowa (3-0). Kolejny mecz poznaniacy zagrają już po przerwie reprezentacyjnej i będzie to klasyk, Legia - Lech w Warszawie. Mistrz Polski podejmie lidera PKO Ekstraklasy w niedzielę 17 października o godz. 17.30.

Lech - Śląsk. Sprzedano ponad 30 tys. biletów!

W sobotę po godz. 11 uprawnionych do wejścia na Stadion Miejski w Poznaniu było już nie 27 tys. osób, a aż 30279 widzów. W sprzedaży pozostało łącznie tysiąc wejściówek na trybuny im. Teodora Anioły i Henryka Czapczyka, kilkadziesiąt sztuk na Silver B17, praktycznie wyprzedane zostały te na Trybunę im. Edmunda Białasa. Więcej pozostało ich za to do Kotła.

Lech - Śląsk: gdzie oglądać transmisję?

Mecz Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ 4K i TVP Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Andrzej Grupa