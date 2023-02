Dzisiaj Łukasz Trałka to komentator i ekspert, który mecz Lecha z Bodø/Glimt relacjonował dla Viaplay. To także były piłkarz Lecha Poznań, ale z dość trudnych dla niego lat 2012-2019. Odszedł w ramach czystki w Lechu z 2019 roku i kończył karierę w Warcie Poznań , gdzie przeżył w zasadzie druga młodość. Chociaż rozstanie Łukasza Trałki z Lechem nie było zbyt miłe, zachował jednak Lecha w sercu i teraz było to widać po meczu z Bodø/Glimt i historycznym awansie Kolejorza.

Lech Poznań wrócił do sukcesów w Europie

Łukasz Trałka w czasie swej kariery w Lechu przeżył w europejskich pucharach wiele udanych meczów, ale i sporo rozczarowań. Mowa zwłaszcza o latach 2013-2014, kiedy to Kolejorz dał się eliminować z Europy przez takie kluby jak Żalgiris Wilno czy Stjarnan. Do 2019 roku Lechowi nie udało się osiągnąć tego, co teraz, jak również nie zbliżył się do swoich pucharowych wyników z lat 2008-2011, gdy eliminował Juventus Turyn, wygrywał z Manchester City, Feyenoordem Rotterdam czy Dnipro Dniepropietrowsk. To wyniki, którymi nie pogardzi żaden polski klub.