- Czy jestem sentymentalny? Przede wszystkim przywiązuję się do ludzi, pielęgnuję znajomości zawarte w różnych klubach - mówi trener Maciej Skorża przed spotkaniem w Krakowie, gdzie święcił największe sukcesy w swojej karierze trenerskiej. Mecz Wisła - Lech Poznań o godz. 20, transmisja w Canal Plus Sport.

Mecz Wisła Kraków - Lech Poznań w trenerze Macieju Skorży może wzbudzić sentymenty, bo to przecież z Białą Gwiazdą zdobył on swoje pierwsze mistrzostwo Polski. - W Wiśle Kraków niemal nie ma już osób, które w niej były, gdy w niej pracowałem, choć w jej strukturach został np. Arek Głowacki. Czy jestem sentymentalny? Przede wszystkim przywiązuję się do ludzi, pielęgnuję znajomości zawarte w różnych klubach. Mam przyjaźnie z poprzednich miejsc pracy i bardzo to sobie cenię - mówi trener Maciej Skorża.

Wisła - Lech. Maciej Skorża: To będzie inny mecz niż w grudniu

Trener Lecha Poznań Maciej Skorża zwraca uwagę, że Wisła Kraków gra dziś w inny sposób niż wtedy, gdy oba zespoły spotkały się w grudniu. Co prawda trenerem Wisły był już wtedy od niedawna Peter Hyballa, ale ustawia on już inaczej swoją drużynę niż na początku swojej kadencji. - Wisła gra teraz trójką obrońców, spodziewamy się więc po meczu czegoś innego niż jesienią, choć jest możliwe, że trener wróci do starego ustawienia. Wisła będzie starała się grać do przodu, co może dać nam większe możliwości jeśli chodzi o kreowanie sytuacji. Peter Hyballa ma w składzie kilku naprawdę dobrych piłkarzy. Nie będę jednak wymieniał ich nazwisk, by nie budować ich pewności siebie - mówi Maciej Skorża.

Wisła - Lech. Gdzie oglądać?

Mecz Wisła Kraków - Lech Poznań w sobotę o godz. 20. Transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+. Spotkanie, które kiedyś było hitem Ekstraklasy, dziś jest spotkaniem zespołów rozbitych, z zawiedzionymi nadziejami.

Bartosz Nosal