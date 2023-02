Mikael Ishak rusza po koronę króla strzelców

Dokonał tego szwedzki napastnik Mikael Ishak z Lecha Poznań , który nie tak dawno został wybrany najlepszym obcokrajowcem w plebiscycie "Piłki Nożnej" . Doszedł strzeleckich rywali jednak z pewnym trudem, dopiero w trzecim meczu nowego roku, przeciwko Miedzi Legnica w Poznaniu. Wcześniej Kolejorz stracił punkty i ze Stalą Mielec, i z Miedzią Legnicą w zaległym, wyjazdowym meczu z jesieni, a Szwed nie trafiał do bramki. W Mielcu gola nie uznał mu arbiter, ale nawet biorąc to pod uwagę, mógł już dawno wyprzedzić nieobecnego Davo i Saida Hamulicia.

Stało się to w trzecim pojedynku, gdy Mikael Ishak dał Lechowi pierwszego i jedynego gola na miarę zwycięstwa nad Miedzią Legnica 1-0. To jego dziewiąte trafienie, wyrównujące dorobek nieobecnej konkurencji, ale nawet biorąc pod uwagę znacznie niższa skuteczność strzelecką Szweda w tym roku w porównaniu chociażby z poprzednim, w tym sezonem mistrzowskim Lecha, to jednak trudno się spodziewać, że na tym skończy.