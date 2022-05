Najtrudniejsza od lat droga do Ligi Mistrzów. Na Lecha czeka pogromca Realu

Lech Poznań mistrzem Polski został ósmy raz w swojej historii. Gdy w 1992 roku powstawała Liga Mistrzów, to właśnie Lech - ówczesny mistrz - był pierwszym polskim klubem, który miał szansę się do niej przebić. Nie udało mu się to ani wtedy (przegrał z IFK Göteborg), ani rok później (dotkliwe porażki ze Spartakiem Moskwa), ani w 2010 r. (odpadnięcie ze Spartą Praga), ani w 2015 r. (mocniejsze było FC Basel). Droga Lecha Poznań przez eliminacje Ligi Mistrzów 2022/2023 wydaje się najtrudniejszą z dotychczasowych. Kto może być rywalem Lecha w eliminacjach Champions League?

Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Rywale od Danii po Gibraltar

Nowy format Ligi Mistrzów - z 36 uczestnikami i bez klasycznego podziału na grupy - zacznie obowiązywać od sezonu 2024/2025, a więc dwa najbliższe sezony zostaną jeszcze rozegrane "po staremu". Wobec słabego dorobku Lecha Poznań (6,000) w europejskich w ostatnich pięciu sezonach, w losowaniu żadnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów - nawet pierwszej! - mistrz Polski nie będzie rozstawiony (w przypadku Rakowa Częstochowa byłoby tak samo). Nie znamy jeszcze kompletnej listy uczestników eliminacji Ligi Mistrzów, ale na podstawie aktualnej sytuacji w tabelach europejskich lig, możemy zrobić przymiarkę do potencjalnych rywali Lecha.

Według opracowania Jana Sikorskiego, prowadzącego stronę rankinguefa.pl, Lech Poznań już w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów może zmierzyć się z jednym z niedawnych uczestników Ligi Mistrzów (Karabach Agdam z Azerbejdżanu, Malmö FF ze Szwecji, Łudogorec Razgrad z Bułgarii, Sheriff Tyraspol z Mołdawii, Ferencvaros z Węgier), a w kolejnych też z Dinamem Zagrzeb, Olympiakosem Pireus i Viktorią Pilzno (od drugiej rundy) oraz FC Kopenhaga (w czwartej rundzie).

Mówimy więc o rywalach, którzy nie tylko w Lidze Mistrzów grali, ale też zdobywali punkty. Najgłośniej z tego grona było o Sheriffie Tyraspol, który w kończącym się sezonie, w fazie grupowej, sensacyjnie wygrał z Realem Madryt. I to na Santiago Bernabeu!

Również w trwającym jeszcze sezonie, Malmö FF zremisowało z Zenitem Sankt Petersburg, a kilka lat wcześniej Łudogorec urwał punkt z Paris Saint-Germain, a Karabach dwa z Atletico Madryt. Doświadczenie Olympiakosu, Dinama Zagrzeb, Viktorii Pilzno i Kopenhagi jest jeszcze bogatsze.

Jednocześnie jednak, przynajmniej w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, są też rywale zdecydowanie w zasięgu Lecha Poznań, którzy - mimo wyższego rankingu - nie powinni uchodzić za faworyta. Wyeliminowanie takich rywali jak Linfield z Irlandii Północnej, Shamrock Rovers z Irlandii czy Lincoln z Gibraltaru byłoby po prostu obowiązkiem Lecha Poznań.

Dla porównania, Legia Warszawa jako poprzedni mistrz Polski była rozstawiona w pierwszej oraz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, co za drugiego rywala pozwoliło jej mieć mistrza Estonii, Florę Tallinn. Zresztą Legia, ze względu na swój niezły bilans w europejskich pucharach, rozstawiona bywała też we wcześniejszych edycjach eliminacji LM. Rozstawiony był też Lech w 2015 roku, gdy w I rundzie eliminował bośniacki FK Sarajewo. Z mocniejszym rywalem w pierwszej rundzie musiał się mierzyć za to Piast Gliwice w 2019 r. Choć był blisko, odpadł z białoruskim BATE Borysów. Różnica w tamtym formacie eliminacji Ligi Mistrzów a obecnym jest taka, że wówczas ze ścieżki z udziałem mistrza Polski awansowało sześć drużyn, a teraz - tylko cztery.

Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów - daty meczów i losowań

Lech Poznań rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpocznie (prawdopodobnie) we wtorek 5 lipca. Większość meczów pierwszej rundy zostanie pewnie rozegranych w środy, ale ze względu na wstępnie planowany na sobotę 9 lipca mecz Superpucharu z Rakowem Częstochowa, Lech będzie dążył do terminów wtorkowych.

I runda eliminacji Ligi Mistrzów: losowanie - 14 czerwca, mecze - 5-6 lipca oraz 12-13 lipca

II runda eliminacji Ligi Mistrzów: losowanie - 15 czerwca, mecze - 20-21 lipca oraz 27-28 lipca,

III runda eliminacji Ligi Mistrzów: losowanie - 18 lipca, mecze 2- -3 sierpnia oraz 9 sierpnia,

IV runda (play-off) eliminacji Ligi Mistrzów: losowanie - 2 sierpnia, mecze 16-17 sierpnia oraz 23-24 sierpnia.

Co jeśli Lech Poznań przegra w eliminacjach Ligi Mistrzów? Przesunięcia do Ligi Konferencji i Ligi Europy

Nawet jeśli Lech Poznań odpadnie z eliminacji Ligi Mistrzów, pozostanie w grze w europejskich pucharach:

odpadnięcie w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oznacza przesunięcie do II rundy eliminacji Ligi Konferencji,

odpadnięcie w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oznacza przesunięcie do III rundy eliminacji Ligi Europy,

odpadnięcie w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oznacza przesunięcie do IV rundy (play-off) eliminacji Ligi Europy,

odpadnięcie w IV rundzie eliminacji (play-off) eliminacji Ligi Mistrzów oznacza przesunięcie do fazy grupowej Ligi Europy.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Karabach Agdam (Azerbejdżanu),

Malmö FF (Szwecja),

Łudogorec Razgrad (Bułgaria),

Sheriff Tyraspol (Mołdawia),

CFR Cluj (Rumunia),

Bodø/Glimt (Norwegia),

Ferencvaros (Węgry),

Slovan Bratysława (Słowacja),

HJK (Finlandia),

TNS (Walia),

Dudelange (Luksemburg),

Żalgiris Wilno (Litwa),

Lincoln (Gibraltar),

Linfield (Irlandia Północna),

Shamrock Rovers (Irlandia).

Potencjalni (najmocniejsi) rywale Lecha Poznań w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja),

Olympiakos Pireus (Grecja),

Viktoria Pilzno (Czechy),

Karabach Agdam (Azerbejdżanu),

Malmö FF (Szwecja),

Łudogorec Razgrad (Bułgaria),

Sheriff Tyraspol (Mołdawia),

CFR Cluj (Rumunia),

Bodø/Glimt (Norwegia),

Ferencvaros (Węgry).

Potencjalni (najmocniejsi) rywale Lecha Poznań w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja),

Crvena zvezda (Serbia),

Olympiakos Pireus (Grecja),

Viktoria Pilzno (Czechy),

Karabach Agdam (Azerbejdżanu),

Malmö FF (Szwecja).

