Lech Poznań o zmianie sparingpartnera z Miedzi na Herthę poinformował w komunikacie na stronie klubu i w mediach społecznościowych.

Hertha - Lech Poznań. Rywal z Bundesligi przed powrotem Ekstraklasy

Mecz Hertha - Lech, jak informuje poznański klub, "będzie zamknięty dla kibiców oraz przedstawicieli mediów". W przeciwieństwie do meczów sparingowych rozgrywanych na obozie w Turcji, spotkanie w Berlinie nie będzie transmitowane na żywo przez Lech TV. ""O wyniku poinformujemy za pośrednictwem naszych kont w mediach społecznościowych. Dodajmy, że mecz może zostać odwołany w przypadku ew. obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa" - informuje Lech Poznań.

Reklama

Hertha Berlin już bez Krzysztofa Piątka, znów broniąca się przed spadkiem

Hertha BSC to klub z wielkimi ambicjami, który wciąż - mimo sporych wydatków - nie jest poukładany na tyle, by włączyć się do walki o najwyższe cele w Niemczech. W tym sezonie 1. Bundesligi, w 19 meczach, Hertha zebrała tylko 22 punkty (sześć zwycięstw, cztery remisy i aż dziewięć porażek). Za chyba swój największy sukces w tym sezonie Hertha może uznać grudniowe zwycięstwo 3-2 nad Borussią Dortmund. To osiągnięcie ginie jednak wobec marnego dorobku punktowego i wobec klęsk: 0-4 z Mainz, 0-5 z Bayernem i 0-6 z RB Lipsk.



Już na początku 2022 roku z zespołu na wypożyczenie do Fiorentiny odszedł Krzysztof Piątek.



Lech Poznań - sparingi

Lech Pozna w pierwszym sparingu na obozie w Turcji wygrał 4-2 z Banikiem Ostrawa, a gole zdobyli Dani Ramirez, Adriel Ba Loua, Filip Marchwiński i Nika Kwekweskiri. Teraz przed lechitami kolejne trzy mecze kontrolne - we wtorek (18 stycznia) z KF Shkupi, w czwartek (20 stycznia) z Dinamem Batumi, a w sobotę (22 stycznia) z NŠ Mura.



Ostatnim sparingiem przed powrotem PKO Ekstraklasy (6 lutego o godzinie 17.30 w Krakowie z Cracovią) będzie właśnie mecz z Herthą, zamiast z Miedzią Legnica.



Sparingi Lecha Poznań przed wznowieniem PKO Ekstraklasy: