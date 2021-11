Kibice w Poznaniu z miesięcznym wyprzedzeniem poznali datę i godzinę meczu Lech - Warta. To niedziela 28 listopada o godz. 15. Pytanie, czy w związku z pandemią koronawirusa, stadiony na mecze PKO Ekstraklasy pozostaną otwarte, skoro mamy w Polsce ok. 10 tys. nowych przypadków zachorowań.



Ekstraklasa. Bilety na mecz Lech - Warta

Lech Poznań informuje, że sprzedaż biletów na derby z Wartą Poznań już się rozpoczęła. W pierwszym etapie sprzedaży, bilety na mecz Lech - Warta mogą kupić posiadacze karnetów na mecze Lecha w całym sezonie 2021/2022 oraz na rundę jesienną 2021. W piątek, 5 listopada o godz. 10, rozpocznie się sprzedaż otwarta dla wszystkich kibiców.



Lech Poznań przypomina, że w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19 dostępna pojemność stadionu wynosi połowę miejsc. "Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 do limitu NIE WLICZAJĄ SIĘ OSOBY ZASZCZEPIONE. W celu zwiększenia pojemności stadionu na poszczególne mecze Lecha Poznań, przy zakupie biletu wprowadzona została opcja dobrowolnego oświadczenia o zaszczepieniu. Oświadczenie to nie jest wymogiem koniecznym do zakupu wejściówki, jednak w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem, pomoże zapewnić większą liczbę miejsc na obiekcie przy Bułgarskiej" - podaje Lech Poznań.

Lech - Warta. Ceny biletów na derby Poznania

Ceny biletów na derby Lech - Warta nie odbiegają od cen biletów na inne mecze Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie. Wahają się od 20 zł (w przypadku dzieci do lat 13) do 35-50 zł w przypadku biletów normalnych.



Lech - Warta, bilety na derby Poznania 2021 (ceny i mapa stadionu przy ul. Bułgarskiej)



Dla porównania, bilety na niedzielne derby Krakowa Wisła - Cracovia kosztują od 38/53 zł (ulgowe dla dzieci, studentów, kobiet i seniorów) do 48-63-73 zł za bilety normalne.





Ekstraklasa. Lech - Warta, derby Poznania. Szansa na wysoką frekwencję

Mecz Lech - Warta będzie miał transmisję nie tylko w Canal+Sport, ale też w TVP Sport, co miało wpływ na wyznaczenie daty i godziny. ale co nie powinno szczególnie obniżyć frekwencji na stadionie. Z punktu widzenia ewentualnej frekwencji, to idealny dzień i pora, bo poprzednie derby Poznania przyciągnęły na stadion przy ul. Bułgarskiej wiele rodzin z dziećmi, w tym również kibicujących Warcie. Dla wielu przedszkolaków czy uczniów pierwszych klas podstawówki, zaplanowanie meczu Lech - Warta na godzinę 20 lub 20.30, byłoby istotną barierą. Przypomnijmy, że rok temu, rozegrany 20 września mecz Lech - Warta, zebrał 17,5 tys. kibiców, co było bliskie maksimum ówczesnej dopuszczalnej frekwencji na stadionie przy Bułgarskiej.