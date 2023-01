- Mikael jest człowiekiem, którego rodzina się tutaj dobrze czuje. Jest piłkarzem, któremu, bądź co bądź, pomogliśmy, kiedy miał trudny czas w Norymberdze. To my na niego postawiliśmy mimo ryzyka, to się powiodło i Mikael też jest za to wdzięczny - dodaje były piłkarz.