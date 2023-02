Mógł być bohaterem Lecha, zepsuł świetną okazję. Pokajał się przed kamerą

Kapitalna okazja Filipa Marchwińskiego. Tak to skomentował

A Lech taką szansę w końcu dostał - w 53. minucie Filip Szymczak idealnie dograł piłkę w pole karne, a zamykający akcję Filip Marchwiński z bliska fatalnie spudłował. - Rywal miał swoje okazje, my też mieliśmy. Zwłaszcza ja, biorą to na klatę z podniesioną głową. Mam nadzieję, że kolejne będą już wpadać - mówił 21-letni pomocnik, który mimo młodego wieku zagrał już po raz 19. w pucharach. Do Marchwińskiego od razu podbiegł Mikael Ishak i poklepał go po plecach, by podnieść na duchu młodszego kolegę z zespołu.