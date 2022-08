Mocne słowa kapitana Lecha. To uderzenie w pracę trenera van den Broma?

Lech Poznań pokonał w czwartek luksemburski F91 Dudelange 2-0 i jest bliski awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji. W starciu ze słabym zespołem Lech długimi fragmentami dał się jednak spychać do defensywy, zagrał po prostu kiepsko. Gdyby Dudelange miało wartościowych napastników, spokojnie mogłoby w Poznaniu wygrać. Czyli z robić to samo, co w tym sezonie przy Bułgarskiej uczyniły już: Raków Częstochowa, Stal Mielec, Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Może też dlatego trener gości Carlos Fangueiro mówił po spotkaniu, że jest sfrustrowany, bo chciał wykorzystać słabą formę Lecha. Wszyscy dookoła bowiem widzą, że Lech jest kiepski, a taktyka całkowicie kuleje. Coś, co było konikiem trenera Macieja Skorży i dało Lechowi mistrzowski tytuł, ma drugorzędne znaczenie dla Johna van den Broma.

Dudelange lepsze od Lecha? Kapitan się nie gryzie w język

Mocno sfrustrowany po tym spotkaniu był także kapitan "Kolejorza" Mikael Ishak, który zwykle dość dyplomatycznie oceniał nawet słabsze mecze. Tym razem nie krył się z opinią. - Najważniejszy jest wynik, bo 2-0 to dobry rezultat. Jeśli jednak spojrzysz na naszą dyspozycję, to nie jestem zadowolony - stwierdził i w mocnych słowach ocenił swoją grę, a kto wie - może zadania boiskowe:

To był bardzo, bardzo zły mecz. Nie czułem się dobrze na boisku, biegałem dużo w defensywie, nie miałem za wiele akcji w ofensywie. Ogólnie, gów... mecz Mikael Ishak

Jeszcze więcej do myślenia dają jego słowa dotyczące postawy rywali. Dudelange momentami nieźle prezentowało się na połowie Lecha, ale nie stwarzało sytuacji.

Czy zaskoczyło czymś mistrza Polski? Ishak: - Może tym, że bardzo dobrze utrzymywali się przy piłce, lepiej niż my. I ustawiali pressing lepiej niż my. Wiedzieliśmy, że to dobry zespół, ale też my jesteśmy groźni na swoim stadionie - przyznał Ishak. A te słowa wiele mówią o obecnej sytuacji Lecha. Za czasów Skorży Lech bowiem dominował właśnie tym, że sam utrzymywał się długo przy piłce, a gdy przechodził do pressingu w okolicy pola karnego rywala, często odbierał piłkę. Za Van den Broma zatracił te atuty.

Ishak nie odczuł wsparcia kibiców. Może z powodu ich frekwencji

Niepokojąca jest też spadająca frekwencja na stadionie Lecha, co też jest efektem jakości gry i wyników piłkarzy. Pierwszy mecz pucharowy z Karabachem Agdam oglądało ponad 25 tys. kibiców, a na kolejne w Lidze Konferencji przyszło: 9,1 tys. (Batumi), 12,5 tys. (Vikingur) i 9,1 tys. (Dudelange). To również wynik bardzo drogich biletów, patrząc przez pryzmat jakości pucharowych rywali, co zresztą również znalazło odzwierciedlenie w "akcji transparentowej" na początku czwartkowego starcia. Fani Lecha mocno uderzyli w klubowe władze, a przede wszystkim - w dyrektora sportowego Tomasza Rząsę

Kibice widzą bowiem, że Lech po prostu gra słabo, nie jest atrakcyjną drużyną. Gdy wiosną spisywał się dobrze, mecze oglądało ponad 30, a nawet 40 tys. widzów. Wczoraj fani wspierali zespół dopingiem, ale nawet w Kotle była kiepska frekwencja. Jeden z dziennikarzy powiedział/zapytał też Szweda: Dostaliście dzisiaj duże wsparcie od kibiców. - Tak? - zdziwił się Ishak. - OK - dodał z uśmiechem, lekko skonsternowany. - Nie wiem, nie odczułem tego, ale jeśli tak było, to OK - powiedział po chwili. To też wiele mówi o atmosferze wokół mistrza Polski.