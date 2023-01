Mistrz Polski wraca do Lecha. Dostał bardzo ważne zadania

Nowa rola Szymona Pawłowskiego. Pełnili ją już inni byli reprezentanci Polski

- Cieszymy się, że do naszej młodej drużyny dołączy piłkarz o dużym doświadczeniu, do tego wciąż prezentujący wysoki poziom sportowy. Podążamy dobrze znaną nam drogą, która zakłada otoczenie młodych zawodników naszej akademii graczami dysponującymi większym ograniem. Ci wchodzący do seniorskiej piłki wychowankowie często mogą się od nich wiele nauczyć i nie mowa tu tylko o kwestiach boiskowych, ale także samego podejścia do futbolu czy zachowania w trudnych momentach - mówi były napastnik "Kolejorza" Zbigniew Zakrzewski, dziś pracujący w pionie sportowym Akademii Lecha.