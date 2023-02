Miliony dla Lecha Poznań. Tyle "Kolejorz" zarobił w Lidze Konferencji!

Miliony dla Lecha Poznań. W fazie grupowej mistrz Polski zarobił najwięcej

Mistrz Polski rozegrał w pucharach już 16 spotkań, a czekają go jeszcze co najmniej dwa kolejne. Z kim - przekonamy się w piątek po godz. 13, gdy w Nyonie dojdzie do losowania 1/8 finału. Jednego szefowie "Kolejorza" mogą być pewnie - stadion przy Bułgarskiej 9 marca powinien wypełnić się może nawet do ostatniego miejsca. Jeśli założymy, że średnia cena sprzedane biletu wynosi ok. 80 zł, to klub może liczyć na przychód rzędu trzech milionów złotych. Kolejne pieniądze wypłaca za to UEFA.