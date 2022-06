Lech Poznań za zakończony sezon 2021/2022 dostanie ze spółki Ekstraklasa 28 660 178 zł - to informacja oficjalna z poniedziałkowego przedpołudnia. A jeśli potwierdzą się zapowiedzi, że rząd wprowadzi "Program Wsparcia Mistrzów", dosypujący kasę pucharowiczom, góra pieniędzy dla mistrza za ten sezon urośnie do ok. 37,5 mln zł. Już sama ta kwota robi spore wrażenie. Jednak dopiero porównanie z najlepiej zarabiającymi polskimi klubami na przestrzeni ostatnich kilku-kilkunastu lat pokazuje rosnącą pulę premii.

Premie w Ekstraklasie za sezon 2022/2023

Spółka Ekstraklasa zaprezentowała tabelę premii za zakończony sezon 2021/2022. Najwięcej zarobią zespoły z podium tabeli Ekstraklasy, a więc Lech Poznań, Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin, ale solidną wypłatę dostanie też Legia Warszawa, głównie za sprawą tzw. rankingu historycznego, obejmującego pięć poprzednich sezonów ligowych. Najmniejszy przelew ze spółki, w sumie na ok. 7,5 mln zł, dostanie spadkowicz Górnik Łęczna.

Premie w Ekstraklasie rok po roku

Klubem, który najwięcej zarobił na właśnie zakończonym sezonie Ekstraklasy, jest mistrz (a więc Lech). W ostatnich latach nie zawsze jednak tak było - gdy mistrzostwo zdobywał Piast Gliwice (2019) i Śląsk Wrocław (2012), najwięcej zarobiła Legia Warszawa. Jest to związane ze złożoną konstrukcją premiowania (ostatnio uwzględniającej ranking historyczny, a wcześniej liczbę transmitowanych meczów danego klubu). Ile premii z Ekstraklasy zgarniali mistrzowie Polski (lub najlepiej zarabiające kluby, jeśli nie byli to triumfatorzy) w ostatnich latach?

Ekstraklasa 2020/2021 - 29,993 mln zł - Legia (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2019/2020 - 31,3 mln zł - Legia (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2018/2019 - 16,393 mln zł - Legia (mistrz Piast - 15,3 mln zł)

Ekstraklasa 2017/2018 - 16,717 mln zł - Legia (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2016/2017 - 16,128 mln zł - Legia (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2015/2016 - 14,629 mln zł - Legia (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2014/2015 - 12,6 mln zł - Lech Poznań (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2013/2014 - 12,349 mln zł - Legia Warszawa (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2012/2013 - 7,964 mln zł - Legia Warszawa (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2011/2012 - 7,964 mln zł -Legia (mistrz Śląsk - 5,74 mln zł)

Ekstraklasa 2010/2011 - 10,68 mln zł - Wisła Kraków (mistrz Polski)

Ekstraklasa 2009/2010 - 10,035 mln zł - Lech Poznań (mistrz Polski)

Gdy w 2010 roku Kolejorz z Robertem Lewandowskim w składzie wygrywał mistrzostwo Polski, klub zarobił na tym trzy razy mniej niż teraz. Nasze zestawienie pokazuje też, że premie w Ekstraklasie nie zawsze rosły. Podobne "tąpnięcie" jak w latach 2011-2013 nastąpiło też dekadę wcześniej, w latach 2002-2004.

Wówczas premie w bardzo dużym stopniu opierały się na kontrakcie z telewizją Canal Plus i były obliczane jako równowartość marek niemieckich.

Za sezon 2001/2002 mistrz Polski (wtedy była to Legia) dostał równowartość 1,2 miliona marek plus 1,7 miliona marek kwoty bazowej (czyli w sumie, po ówczesnych kursach - ok. 5,2 mln zł).

Mistrz Polski w sezonie 2002/2003 dostał od PZPN - z racji kontraktu z Canalem Plus - milion złotych premii plus równowartość 1,6 miliona marek (czyli 2,85 mln zł) - a więc razem ok. 4,45 mln zł.

- Przed sezonem Canal Plus zawarł z PZPN porozumienie o zmianach warunków umowy - mówił "Gazecie Wyborczej" Marcin Stefański z Departamentu ds. Rozgrywek PZPN. - Będzie płacił o 40 procent mniej niż wcześniej [poprzednio Canal + przekazywał 20 milionów dolarów rocznie, teraz 15 mln]. I my o tyle samo obniżyliśmy stawki płacone klubom. Z tym, że największe oszczędności poczynione zostały w wypłatach za mistrzostwo, kwoty bazowe są prawie niezmienione - tłumaczył.