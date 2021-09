Jak informowaliśmy, Mikael Ishak po raz drugi został ojcem - urodził mi się drugi syn. - Cieszymy się wraz z nim - mówi trener Kolejorza Maciej Skorża. Takie narodziny mogą być dla Szweda dodatkową motywacją, by koniecznie zdobyć w piątek bramkę. Wtedy wraz z kolegami będzie mógł pokazać gest "kołyski" i zadedykować go rodzinie.



A Mikael Ishak już strzela sześć goli na osiem meczów, czyli 0,75 gola na jedno spotkanie. To bardzo wysoka skuteczność, chociaż kibice pamiętają jego niedawne pudło w meczu z Rakowem Częstochowa. Trzykrotnie bił wtedy z bliska w częstochowskiego bramkarza.



Lech Poznań. Mikael Ishak jak Christian Gytkjaer?

Wśród kibiców Lecha trwają dyskusje o tym, czy szwedzki napastnik pójdzie w ślady duńskiego kolego Christiana Gytkjaera i też zostanie królem strzelców Ekstraklasy. Na razie Mikael Ishak trenuje niemal normalnie, bowiem wolnego z okazji narodzin dziecka nie dostał. Jedynie we wtorek nie brał udziału w zajęciach po południu, gdyż synek właśnie się rodził. Wziął jednak udział w zajęciach porannych, indywidualnych.

Mikael Ishak przyszedł do Lecha Poznań pod koniec lipca 2020 roku jako piłkarz z wolnym kontraktem. Do tej pory rozegrał w Lechu 41 spotkań i strzelił 26 bramek, czyli 0,63 gola na mecz. To jego najwyższa skuteczność w karierze, wyższa niż w 1. FC Nürnberg, gdzie osiągnął 0,6 gola na mecz, a także w Assyriska Södertälje czy Randers FC oraz FC Crotone, gdzie nie przekroczył 0,5 bramki na spotkanie.

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań. Kiedy i gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra z Jagiellonią w Białymstoku w piątek 24 września o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.