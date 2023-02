Mikael Ishak nie dotrwał do końca. Po meczu poczuł ulgę

Lech Poznań znalazł się wśród 16 najlepszych drużyn Ligi Konferencji - choć to najmniej ważny z europejskich pucharów, polski klub musi traktować takie osiągnięcie w kategorii ogromnego sukcesu. Przesądził o tym gol Mikaela Ishaka - jedyny w dwumeczu z wicemistrzem Norwegii. Kapitan Lecha nie dotrwał do końca spotkania, został zmieniony w 79. minucie. Harował na całym boisku, to od jego udanego pressingu na bramkarzu FK Bodø/Glimt zaczęła się bramkowa akcja poznaniaków. Julian Faye Lund źle bowiem wybił piłkę, a całą akcję po dośrodkowaniu Joela Pereiry zakończył szwedzki napastnik.