Komplikacje pochorobowe Artura Sobiecha sprawiły, że musi on wrócić do Polski na szczegółowsze badania. Po nich okaże się, kiedy będzie mógł wrócić do gry. Nie będzie to prawdopodobnie zbyt szybko, bo mówimy o powikłaniach wymagających starannego sprawdzenia. Ostatni raz były reprezentant Polski zagrał w barwach Lecha w meczu Pucharu Polski z Garbarnią Kraków na początku grudnia. W tym sezonie rozegrał 15 spotkań, strzelił dwa gole.





Lech Poznań bez Sobiecha i Ishaka

Do Turcji po wyleczeniu infekcji dotarł natomiast Mikael Ishak, ale i on na razie grać nie może. Nie wiadomo, kiedy trener Maciej Skorża wystawi go do ataku Kolejorza. W efekcie wtorkowy mecz sparingowy z FC Shkupi poznaniacy rozegrali bez nominalnego napastnika, korzystając z Joao Amarala czy nowego nabytku Kristoffera Velde.



Wypożyczony latem Chorwat Roko Baturina opuścił już bowiem szeregi Lecha i wrócił do macierzystego Ferencvarosu Budapeszt.