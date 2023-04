Michał Skóraś zagra w Club Brugge! Ile zarobi Lech? Znamy kulisy transferu

Włosi chcieli Skórasia

Co ciekawe, obie propozycje miały być niewiele gorsze od belgijskiej. Ostatecznie jednak zawodnik i jego agenci z Fabryki Futbolu zdecydowali się postawić na zespół z Flandrii, który zaproponował Skórasiowi czteroletni kontrakt i przedstawił ciekawy plan rozwoju. Tak właśnie kadrowicz ma traktować wyjazd do ligi belgijskiej: nie jako przeskok, a jako kolejny krok.

Wielka kasa dla Lecha

Według naszych informacji pierwsza oferta Belgów, złożona Kolejorzowi na początku kwietnia, wynosiła około 6 mln euro. Działacze jednak negocjowali i finalnie Club Brugge ma zapłacić około 7 mln euro, chociaż po środowisku piłkarskim krąży też kwota 7,7 mln euro, która jednak - jak słyszymy - jest nieco zawyżona. Niezależnie od tego piłkarz i tak zostanie trzecim najdroższym zawodnikiem w historii Lecha. Większy zysk przynieśli tylko Jakub Moder (11 mln euro do Brighton) i Jakub Kamiński (10 mln euro do VfL Wolfsburg). Co istotne, działacze Lecha milionów nie dostaną od razu. Zgodnie z zawartym porozumieniem pieniądze mają być przelewane przez nowy klub Skórasia w kilku latach rozłożonych na aż cztery lata. Co znalazło się w umowie?

Ostatecznie w umowie nie znalazły się zapisy o dodatkowych premiach. Kolejorzowi udało się za to wpisać do umowy procent od kolejnego transferu - to zresztą żelazna zasada szefów poznańskiego klubu.



Zazwyczaj ten procent wynosi dziesięć, natomiast w tym przypadku szefowie Club Brugge zgodzili się aż na 15! Oznacza to, że jeżeli Skóraś w przyszłości zostanie sprzedany na przykład za 10 mln euro, to aż 1,5 mln euro trafi na konto lechitów.