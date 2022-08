Michał Helik coraz bliżej Lecha Poznań! Będzie rekord transferowy?

Sebastian Staszewski Lech Poznań

Według informacji Interii Michał Helik jest coraz bliżej transferu do Lecha Poznań! Jak ustaliliśmy, mistrz Polski w poniedziałek doszedł do porozumienia z Barnsley w sprawie kwoty wykupu obrońcy. Piłkarz ma kosztować około 1,5 mln euro, ale do finalizacji transakcji pozostał jeszcze ostatni krok: zgoda Helika, który na stole ma czteroletni kontrakt.

Zdjęcie Michał Helik w meczu z Węgrami w eliminacjach MŚ 2022 / AFP